Nils Frahm, un univers planant, entre néoclassique et électronique

Le pianiste allemand Nils Frahm développe un univers planant, entre néoclassique et électronique.

Adepte de différents claviers, et notamment du piano qu’il pratique depuis l’enfance, auxquels il ajoute synthétiseurs, boites à rythmes et toutes sortes de machines, Nils Frahm présente depuis un quart de siècle une musique qui se développe aux confins de l’électronique minimale planante ou dansante, des mélodies pour piano néoclassiques et des inspirations qui regardent notamment du côté des explorations timbrales de certains compositeurs nordiques. Qualifié parfois de génie des musiques atmosphériques, l’Allemand pratique, dans son dernier album Music For Animals, un art qui se veut proche des vibrations de la nature, en lente métamorphose éthérée — ou, comme le dit sans ironie le titre d’une des plages, avec une « mémoire de moule ». Prêts à plonger ?

Vincent Bessières