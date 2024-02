Cyrille Aimée présente un nouvel album polyglotte et pétillant

La chanteuse française Cyrille Aimée, expatriée aux États-Unis, revient présenter à Paris un nouvel album polyglotte et pétillant.

Partie vivre l’aventure américaine, la Française Cyrille Aimée a connu mille aventures musicales, qui l’ont amenée vers la Caraïbe, de La Nouvelle-Orléans au Costa-Rica. La petite fille de Samois-sur-Seine initiée au swing gitan par les manouches descendants de Django a rajouté bien des couleurs à l’éventail de ses chansons. Ainsi en est-il de « À fleur de peau », l’album tout neuf qu’elle vient présenter à Paris à la salle Gaveau, dans lequel elle a voulu aller du côté de ses origines maternelles dominicaines. Elle y chante en anglais, en français, en espagnol, passant de la pop au jazz et à des couleurs plus latines avec un aisance vocale impressionnante et un timbre mutin qui ne manque pas de charme.

Vincent Bessières