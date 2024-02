Marion Rampal signe un sixième album

Avec son tout nouveau disque, la chanteuse Marion Rampal devrait rencontrer un public toujours plus large.

Quinze ans après ses débuts discographiques, la chanteuse signe un sixième album qui confirme la nouvelle stature de celle qui fut consacrée Artiste Vocal aux Victoires du jazz 2022. Certes, mais comme elle a toujours combiné mémoire et actualité, la native de Marseille ne se limite pas à un seul champ d’exploration, forte d’un enracinement dans le blues qui la distingue de nombre de consœurs et mue par le format chanson, qu’elle a souvent conjugué à la liberté d’improviser. C’est dans ce registre que la nouvelle résidente de Coutances publie un nouvel album, intitulé Oizel. « L’oiseau, sa symbolique à laquelle se rattache l’idée de liberté, m’a accompagné tout au long de la gestation de cet album dont l’enjeu était de s’emparer de la langue française plus que je ne l’avais fait précédemment. » De quoi donner une autre hauteur à cette auteure, qui a tout pour ravir le plus grand nombre, sans céder une once de sa créativité aux sirènes des facilités d’usage.

Jacques Denis