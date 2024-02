La harpe de Brandee Younger

S’inspirant de Dorothy Ashby et Alice Coltrane, qui ont défriché le terrain avant elle, Brandee Younger fait vivre un instrument rare dans le jazz : la harpe.

La harpiste Brandee Younger cultive un univers musical syncrétique qui, comme ses ainées, brasse large, mélangeant allégrement nu-soul, jazz spirituel, réminiscences néoclassiques et trips sonores afro-futuristes. Produit par Makaya McCraven, son dernier album en date, Brand New Life, paru sur le légendaire label Impulse, compte des featurings de Meshell Ndegeocello, de Pete Rock (qui, parmi beaucoup d’autres, a abondamment samplé Dorothy Ashby) et du beatmaker 9th Wonder, lequel a conçu pour Brandee Younger une version pas piquée de hannetons, mi-kitsch, mi-groovy, des Moulins de mon cœur de Michel Legrand. De cet univers glam-black, elle présente au New Morning une version concert, en trio avec deux solides gaillards de la scène new-yorkaise, le bassiste Rashaan Carter (Wallace Roney) et le batteur Allan Menard (Jeremy Pelt).

Vincent Bessières