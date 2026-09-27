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Trois compositrices au Festival d’automne avec Jennifer Walshe, Rebecca Saunders et Cassandra Miller
Agenda / Festival d’automne / Musique contemporainePublié le 27 septembre 2026 - N° 347
Le Festival d’automne met en avant trois figures de la création musicale contemporaine : Jennifer Walshe, Rebecca Saunders et Cassandra Miller.
Le 18 novembre, avec les cuivres et les bois de l’ensemble Contrechamps, la vocaliste Jennifer Walshe explore les limites du biologique et la possibilité d’une sensibilité non humaine, à travers les sonorités inouïes de la nouvelle pièce Some Thinking and Feeling, qu’elle a composée à partir de ses recherches sur la robotique d’hier et d’aujourd’hui, inspirées par la nouvelle L’Homme au sable d’Hoffmann. Le 21, le cycle Chroma de Rebecca Saunders invite, avec les instrumentistes de l’Ensemble Intercontemporain, des platines et des boîtes à musique spatialisés, à une immersion dans une architecture sonore mouvante au gré de la déambulation du spectateur. Le 12 décembre, l’ensemble L’Instant Donné interprète Traveller Song et Thanksong de Cassandra Miller, deux pièces qui réinventent l’héritage de la chanson folklorique et populaire. Le 14, le Quatuor Bozzini fait entendre une troisième première française de la compositrice expérimentale canadienne, Three Songs, qui prolonge ce voyage dans la mémoire musicale.
Gilles Charlassier
A propos de l'événementTrois compositrices au Festival d’automne avec Jennifer Walshe, Rebecca Saunders et Cassandra Miller
du mercredi 18 novembre 2026 au mercredi 18 novembre 2026
Théâtre de la Ville Les Abbesses
31 rue des Abbesses, 75018 Paris
à 20h. Tél. : 01 42 74 22 77.
Grand Palais, 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris. Le 21 novembre à 19h, 20h et 21h. Tél. : 01 40 13 48 00.
Maison de la musique de Nanterre, 8 rue des Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre. Le 12 décembre à 20h. Tél. : 01 41 37 94 21.
Église du Saint-Esprit, 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris. Le 14 décembre à 20h30. Tél. : 01 44 75 77 50.