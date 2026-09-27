A propos de l'événement

du mercredi 18 novembre 2026 au mercredi 18 novembre 2026Théâtre de la Ville Les Abbesses31 rue des Abbesses, 75018 Paris

à 20h. Tél. : 01 42 74 22 77.

Grand Palais, 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris. Le 21 novembre à 19h, 20h et 21h. Tél. : 01 40 13 48 00.

Maison de la musique de Nanterre, 8 rue des Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre. Le 12 décembre à 20h. Tél. : 01 41 37 94 21.

Église du Saint-Esprit, 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris. Le 14 décembre à 20h30. Tél. : 01 44 75 77 50.