Tournée parisienne du New York Philharmonic Orchestra

Le New York Philharmonic passe en tournée à Paris avec son nouveau directeur musical, le charismatique Gustavo Dudamel, pour deux concerts associant chacun une grande symphonie post-romantique avec des pages du répertoire contemporain.

Mahler fait partie des compositeurs de prédilection de Gustavo Dudamel, et fut l’un de ses prédécesseurs, il y a plus d’un siècle, à la tête du plus ancien orchestre symphonique américain. D’une grande tension dramatique, sa Symphonie n°5 a été rendue célèbre auprès du grand public par son Adagietto que Luchino Visconti a utilisé dans son film Mort à Venise. Dans un dialogue entre grand répertoire et musique d’aujourd’hui que le chef vénézuélien affectionne, l’œuvre est mise en regard avec Imágenes Mestizas, nouvelle page de la Cubaine Tania León créée quinze jours plus tôt à New York. Le deuxième concert du New York Philharmonic reprend le programme d’ouverture de saison au Lincoln Center, avec la Symphonie n°5 de Prokofiev, Invisible House, une co-commande du New York Philharmonic et du Los Angeles Philharmonic passée à Zosha Di Castri, et On the Transmigration of Souls, hommage aux disparus du 11 septembre que John Adams composa à la suite des attentats qui, il y a vingt-cinq ans, avaient meurtri New York.

Gilles Charlassier