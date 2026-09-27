Le Quatuor Jérusalem joue Mozart, Bartók et Ravel

Depuis sa fondation en 1993, le Quatuor Jérusalem est l’une des grandes formations chambristes d’aujourd’hui. Pour sa venue à Paris, il joue Mozart, Bartók et Ravel.

Surnommé « La Chasse », le Quatuor n°17 en si bémol majeur K. 458 est le quatrième des six que Mozart a créés en 1785 devant Haydn, dédicataire du cycle. Avec l’opus 33 de Haydn, le recueil constitue, par son dialogue équilibré entre les pupitres, une étape importante dans l’établissement des codes du quatuor à cordes classique. Unique contribution dans le genre par Ravel, son Quatuor en fa majeur est la première œuvre de musique de chambre que le compositeur français a publiée. Il se distingue par le raffinement d’une inspiration où s’affirme une personnalité déjà singulière, au fil de jeux mélodiques et rythmiques contrastés. Avec son Sixième et dernier quatuor, véritable testament considéré comme un adieu à sa patrie avant son exil aux États-Unis, Bartók, dont le Quatuor Jérusalem a déjà joué l’intégrale, renouvelle la forme en introduisant chacun des quatre mouvements par un thème lent et mélancolique, Mesto, présenté tour à tour par les quatre instruments, avant de structurer progressivement l’ensemble du développement.

Gilles Charlassier