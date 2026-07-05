Dix ans après son adaptation remarquée de 2666 à Avignon, Julien Gosselin revient à l’écriture de Roberto Bolaño pour la 80ème édition du festival. Le directeur du Théâtre national de l’Odéon crée Maldoror dans la Cour d’honneur du palais des Papes. Inspirée par la poésie vénéneuse de Lautréamont, cette plongée audacieuse dans l’œuvre de l’écrivain chilien impressionne, malgré la démesure de l’expérience qu’elle propose.

On le sait, le metteur en scène Julien Gosselin n’aime pas faire court. La monumentalité est même l’une des marques de fabrique de son théâtre hybride, labyrinthique, foisonnant, débordant… Ce théâtre nourri de grands textes et d’interrogations existentielles propose aux publics des expériences multipliant les points de vue : entre performance, cinéma, littérature et création musicale. Aujourd’hui, en ouverture de la 80ème édition du Festival d’Avignon, c’est à un spectacle de cinq heures trente auquel le metteur en scène nous convie, jusqu’au milieu de la nuit. Indûment intitulé Maldoror, cette traversée kaléidoscopique de diverses œuvres de Roberto Bolaño (La Littérature nazie en Amérique, Étoile distante, Le Gaucho insupportable…) emprunte assez peu à la poésie subversive de Lautréamont. Pourtant, c’est bien l’introduction du premier des six Chants de Maldoror qui nous est donnée à lire, sur grand écran, en début de représentation : « Il n’est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre ; quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant… »

Un kaléidoscope de mots, d’images, de sons…

Le ton est donné. Nous voilà avertis et immédiatement projetés dans une équipée au long cours au sein des mystères et des flamboiements du mal. Un comédien encordé descend dans les abysses d’un puits, comme s’il entamait un voyage vers les profondeurs de l’acte poétique ou de l’esprit humain. Lors de cette création en trois parties, dont la deuxième permet aux spectatrices et spectateurs d’investir le plateau, des figures de femmes et d’hommes éclairent la banalité obscure d’actes mortifères et de déviances idéologiques menant à l’approbation du nazisme. Des écrivains sont interviewés, ou leurs proches, des enquêtes sont menées pour tenter d’expliquer des disparitions énigmatiques dans le Chili de Pinochet. Puis des extraits de poèmes de Baudelaire et Mallarmé, salvateurs, viennent célébrer l’appel incoercible de l’ailleurs, quel qu’il soit. Servie par douze interprètes virtuoses qui confèrent une forme d’évidence organique à la représentation, cette proposition remplie de fulgurances et de paradoxes ne cherche jamais le compromis. Et si l’on ressent des longueurs, si l’on se perd parfois dans des dédales de visions et de perspectives narratives, le geste de Julien Gosselin s’impose tel qu’il est : entier, ample et résolument complexe.

Manuel Piolat Soleymat