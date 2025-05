La 44e édition du festival de la Vézère propose une belle programmation de musique de chambre à travers la Corrèze, avant sa conclusion lyrique au Château du Saillant.

En parcourant les routes de Corrèze, le public aura un bel aperçu du piano romantique. Adam Laloum sera à la Grange du Saillant (10 juillet) dans Richard Strauss, Schubert et Brahms (la grande Sonate en fa mineur, très en vogue actuellement). Le 28 juillet, la jeune Arielle Beck à Saint-Ybard (17h) jouera Bach, Schubert, Schumann et Mendelssohn, et Pascal Amoyel à Uzerche (20h) Bach et Chopin – 7 kilomètres entre les deux, ça se tente. Ajoutons, dans des genres différents, les improvisations de Jean-François Zygel (Brive, 8 juillet), Paul Lay avec l’harmonica de Greg Zlap (Stadium de Brive, le 19 juillet à 11h) ou le clavecin de Justin Taylor avec l’Orchestre de l’Opéra Royal (Tulle, le 4 août à 17h30 et 20h). À suivre également les jeunes violonistes Léo Couralet et Iris Scialom, le guitariste Thibault Cauvin, le violoncelliste Raphaël Pidoux, le chœur Les Éléments et, pour finir, Don Pasquale et Les Noces de Figaro par la petite troupe de Diva Opéra (Château du Saillant, 9 et 10 août).

Jean-Guillaume Lebrun