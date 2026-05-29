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N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

Céline Delbecq utilise le théâtre d’objet pour venir questionner la psyché humaine dans « Le Silence de Claire Lagrange »

Céline Delbecq utilise le théâtre d’objet pour venir questionner la psyché humaine dans « Le Silence de Claire Lagrange » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Doms
©Le Silence de Claire Lagrange de la Compagnie de la Bête Noire Crédit : © Alice Piemme
Le Silence de Claire Lagrange de la Compagnie de la Bête Noire Crédit : © Alice Piemme

Théâtre des Doms / écriture et mise en scène de Céline Delbecq

Publié le 29 mai 2026 - N° 345

Dans Le Silence de Claire Lagrange, Céline Delbecq utilise le théâtre d’objet pour venir questionner un sujet sensible, celui de la psyché humaine, de la façon dont elle peut vaciller, et surtout de la manière dont l’entourage et le reste de la société traitent ce qui est considéré comme un problème.

Claire Lagrange est au centre de cette histoire, ou, plus exactement, son silence. La jeune femme, naguère vivante, bavarde, pleine de projets, s’est tue. Ce mutisme est celui de la camisole chimique, pas celui de Claire : parce que sa santé mentale a flanché, elle a été placée en institution et lourdement médicamentée. Autour d’elle, les autres protagonistes tentent de la déchiffrer, ou de se déchiffrer eux-mêmes. On sent que, au dedans et au dehors de la clinique, tout le monde est comme au bord d’une faille béante. Sur scène, Isabelle Darras et Louison De Leu (en alternance) accompagnent Céline Delbecq pour donner vie à cette histoire abordée avec beaucoup de respect et de sensibilité. Pour compenser la faible taille des jouets manipulés, la vidéo est utilisée.

Derrière le Playmobil, une philosophie de l’attention aux autres

Le Silence de Claire Lagrange est sous-tendu par une dimension critique, qui donne toute sa valeur au jeu au travers de l’objet. En effet, la pièce s’intéresse fondamentalement à la façon dont les sociétés occidentales et autres ne laissent aucune place au soin et à la relation à l’autre, nourrissante et désintéressée. Dans cette vision de notre monde social, nous ne sommes que des objets sans affects, des ressources fongibles, dépourvues de ce qui fonde réellement notre humanité. Avec son univers de Playmobil, Céline Delbecq met le doigt exactement sur cette faille. Une façon de nous faire réagir, et de nous inviter, justement, à ne plus ignorer les souffrances des êtres qui nous entourent.

 

 

Mathieu Dochtermann

A propos de l'événement

Le Silence de Claire Lagrange
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des Doms
1bis rue des Escaliers Sainte-Anne, 84000 Avignon

à 12h30. Relâche le mercredi. Tél. : 04 90 14 07 99. Durée : 1h15.

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