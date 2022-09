Cascade de Meg Stuart

Au Centre Pompidou, la chorégraphe Meg Stuart déploie Cascade, où les interprètes sont projetés dans une rêverie cosmique qui impose ses propres lois physiques, pour questionner les dynamiques du groupe.

Créée en pleine crise sanitaire en juillet 2021, Cascade est l’une de ces pièces marquées du sceau de l’attente avec des dates indéfiniment repoussées. Même si elle a été pensée avant l’apparition du covid, cette pièce de la chorégraphe états-unienne, installée en Europe depuis plusieurs années, est teintée d’une atmosphère chaotique. Dans une scénographie aux airs de voie lactée signée Philippe Quesne, sept danseuses et danseurs évoluent dans un environnement hostile, en tentant de résister à un contexte spatio-temporel qui menace de tout emporter sur son passage. Sauts, chutes, rebonds, pulsations et interruptions ponctuent cette pièce à la physicalité exacerbée, qui ne cesse d’explorer les relations à la gravité et où les règles du jeu changent en permanence. Inspirée des théories de la physique quantique, dont elle parsème librement ses créations pour penser l’espace-temps et les relations entre les interprètes, Meg Stuart tente d’expliciter à travers les difficultés de synchronisation les défis à agir collectivement. Un monde aux accents oniriques.

Belinda Mathieu