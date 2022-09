Blasons / Doesdicon de Tânia Carvalho et François Chaignaud

Tânia Carvalho et François Chaignaud dévoilent deux créations pour la compagnie inclusive Dançando com a Diferença, pour interroger l’émancipation des corps.

Dançando com a Diferença, compagnie madéroise inclusive créée en 2001 par Henrique Amodeo, se prête au jeu de deux chorégraphes, et pas des moindres. Dans Blasons, François Chaignaud, connu pour sa danse chantée souvent inspirée du Moyen-Âge ou de la Renaissance, plonge dans l’art des blasons, un type de poèmes lancé par Clément Marot qui révèle une partie de l’anatomie des femmes. Une manière de questionner le regard de celui qui objectifie le corps de l’autre. Une jolie introduction à la pièce Doesdicon, créée en 2017 par Tânia Carvalho, qui emporte la compagnie dans un univers théâtral aux accents naïfs, pour explorer le mouvement dansé. Huit interprètes en costumes, qui rappellent la commedia dell’arte, y déploient leur personnalité à travers une danse vivante et touchante.

Belinda Mathieu