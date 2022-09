À Chaillot, le Portugal s’expose sous toutes ses coutures, dans la nouvelle création de Marlene Monteiro Freitas, le pantsula clubbing de Via Katlehong et Marco da Silva Ferreira, les chevaux mécaniques de Jonas & Lander et les digressions équestres d’Ana Isabel Castro.

Deux soirées font la part belle à la création portugaise, à travers trois spectacles, une performance et un concert. La cap-verdienne Marlene Monteiro Freitas dévoile Ôss, une création pour la compagnie Dançando com a Diferença qui explore le squelette et les organes avec une dimension magique. Autre compagnie de grande ampleur, Via Katlehong, virtuose du pantsula, une danse urbaine venue des townships sud-africains, vibre sur des notes électro, guidée par Marco da Silva Ferreira, qui les fait entrer dans son univers clubbing, avant une seconde pièce portée par le langage jubilatoire d’Amala Dianor.

Joie de danser

Peut-être motivés par un penchant portugais pour l’équitation, les équidés sont aussi sur le devant de la scène pour ce focus. Ils apparaissent sur scène, sous une forme mécanique dans Coin Operated mené par le duo Jonas & Lander. Dans cette installation, les acolytes chevauchent des montures mécaniques, façon fête foraine. Lorsqu’on glisse une pièce dans la fente, commence un spectacle farfelu et décalé. Avec Ana Isabel Castro, c’est la figure de Marengo, le cheval favori de Napoléon Bonaparte, qui plane sur le spectacle éponyme. Une excuse pour livrer une pièce très personnelle, où une danse intime se mêle à des chants polyphoniques. La musique a bien sa place dans ce focus, avec l’hommage au chanteur brésilien Caetano Veloso, par Vera Mantero et le guitariste Gabriel Godoi, qui clôt ces journées portugaises tout en douceur.

Belinda Mathieu