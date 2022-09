Alternant scènes grandioses et intimes dans des décors somptueux signés Nicholas Georgiadis, Mayerling, fresque de Kenneth MacMillan créée en 1978 pour le Royal Ballet de Londres, entre au répertoire de l’Opéra de Paris.

Mayerling est le quatrième ballet en trois actes du célèbre chorégraphe anglais Kenneth MacMillan (1929-1992). Considérée comme l’une de ses œuvres les plus réussies, Mayerling déploie de nombreux atouts. À commencer par son histoire faite pour inspirer un chorégraphe maîtrisant à merveille le genre narratif. Elle raconte le double suicide du prince héritier d’Autriche-Hongrie, Rodolphe (le fils de Sissi), et de la jeune Marie Vetsera dans le pavillon de chasse de Mayerling. Les méandres psychologiques du livret lui permettent d’affirmer sa vision dépoussiérée du ballet en contact avec le monde réel et les sentiments de nos contemporains.

Un drame historique

MacMillan fait de cette histoire sombre l’occasion d’explorer les pressions sociales, politiques, et psychologiques qui nouent un tel drame à travers la danse. Grâce à la musique de Liszt, notamment la Faust Symphonie et un livret particulièrement bien ficelé par la romancière et scénariste Gillian Freeman, MacMillan crée avec Mayerling une véritable tragédie ballet. Pour exprimer toutes les nuances délétères de cette cour des Habsbourg comme la complexité psychique du personnage de Rodolphe, il a composé une chorégraphie extrêmement élaborée et ardue, avec ses tours contrariés, ses enchaînements sophistiqués et ses pas de deux très sensuels, voire érotiques. Le personnage principal, face à six femmes (sa mère, sa jeune épouse, la sœur de celle-ci, ses anciennes maîtresses, et la nouvelle), tient l’un des rôles virtuoses les plus difficiles du répertoire, restant constamment en scène pendant trois actes à couper le souffle.

Agnès Izrine