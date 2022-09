Swiss Dance Week, un tour d’horizon de la danse suisse avec cinq propositions

Le Centre culturel suisse part en tournée dans toute la France depuis septembre 2022. Un tour d’horizon de la danse suisse avec cinq propositions aussi originales qu’attirantes.

Le Centre culturel suisse se rénove avec le soutien de la Fondation Suisse pour la culture Pro Helvetia. C’est pourquoi cette Swiss Dance Week est accueillie à l’Atelier de Paris CDCN et au Théâtre Municipal Berthelot à Montreuil. Au menu, quatre spectacles de danse et un inclassable. Concernant la danse, la plupart sont de jeunes artistes, encore peu connus en France, mis à part Ruth Childs, la nièce de la célèbre Lucinda. On découvrira avec curiosité ARIA de Jasmine Morand, suivi de L’albâtre de Clara Delorme. ARIA n’a rien à voir avec le chant, mais fait plutôt allusion à la sensation de l’air quand le corps est soumis à l’adrénaline de la grande vitesse, à l’aérodynamisme et à l’apesanteur : pilotes, explorateurs de l’extrême ou artistes. L’albâtre est un solo plein d’humour très sérieux, qui mélange habilement le syndrome de la page blanche, un corps blanc sur fond blanc et ce « vaste oiseau des mers » qu’est l’albatros. Avec un zeste de butô et son côté décalé, le spectacle est d’une savoureuse étrangeté.

Histoires de corps

Tout aussi étrange, la performance de Marc Oosterhoff intitulée Les Promesses de l’incertitude oscille entre danse, théâtre et cirque. Tout en équilibre dans un monde où poids et contrepoids se font menaçants, Marc Oosterhoff évolue dans un paysage d’objets étranges, dont les forces se contredisent… Antagonisme aussi dans Farewell Body, création chorégraphique de Romane Peytavin et Pierre Piton, qui tentent d’exprimer le naturel corporel à travers la mécanique de lʼartificiel, pour mieux faire surgir l’humain contre les promesses d’un corps hyper-performant ou augmenté. Enfin, Blast! de Ruth Childs s’intéresse à la colère et la violence, à celles qui explosent (blast, en anglais). Blast! expose le corps insensé, qui nous raconte des bribes d’histoires atomisées par les rythmes de Stéphane Vecchione. Ce spectacle est également le vainqueur de la sélection des treize CDCN, qui ont choisi de coproduire ensemble ce spectacle, assorti d’une tournée d’au moins une date dans chacun des CDCN.

Agnès Izrine