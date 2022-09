S / Corpos de Baile de Tânia Carvalho / Marco da Silva Ferreira

Le Ballet national du Portugal arrive en France avec deux créations signées Tânia Carvalho et Marco da Silva Ferreira.

Le Ballet national du Portugal a plus de quarante ans d’existence. Sa mission est tout autant de promouvoir la danse auprès d’un large public que de développer la création chorégraphique et sa production au Portugal comme à l’étranger. Son répertoire éclectique est composé des chorégraphes marquants de notre époque (Balanchine, Forsythe, Kylián…) et bien sûr des auteurs portugais comme Clara Andermatt, Filipe Portugal, Tânia Carvalho, ou Marco da Silva Ferreira. Ce sont ces deux derniers que l’on découvrira avec le Ballet à Paris. Tânia Carvalho avec S propose une création sur pointes entre fantasme et réalité, classique et contemporain. Les codes de la danse romantique du XIXe siècle sont ici convoqués pour les mettre à l’épreuve de notre modernité. Marco da Silva Ferreira évoque quant à lui le Corpos de Baile (Corps de ballet), soit la masse dansante qui constitue l’ensemble d’une troupe, et catalyse d’éphémères rencontres qui construisent sous nos yeux l’ordre ou le chaos. Ils forment ainsi un collectif résilient associé à la jeunesse, à la révolte et à l’utopie.

Agnès Izrine