Les Mauvais Élèves présentent un spectacle musical punchy et chaotique qui s’empare de la tragédie grecque dans la mise en scène du duo iconique Shirley et Dino

Cabaret Mythique n’a pas la prétention d’être une leçon d’histoire antique sagement dépoussiérée : c’est une vague de paillettes, colorée, drôle et extravagante. Au milieu de colonnes grecques drapées, la scène du cabaret prend vie avec nos quatres vedettes : Garry White, Frida Calotte, Rosa Malheur et Blue Lagoon. Dans cet antre disco, les cabarettistes enfilent les habits de figures mythiques bien connues : Zeus, Aphrodite, Athéna mais aussi Pandore et sa boîte de tous les maux, Médée et Jason en pleine implosion conjugale, Phèdre rongée par son désir interdit, Clytemnestre la tueuse d’Agamemnon, ou encore Cassandre, dont le don de prophétie se voit ici recyclé en avertissement sur le réchauffement climatique. Cette rencontre entre légendes antiques et réalités contemporaines vient questionner avec piquant les rapports de force, de violence, de pouvoir entre les sexes.

rite mystique pas très catholique — et c’est précisément cet écart qui fait mouche.

La troupe ne se contente pas de réciter Sophocle, Sénèque ou Euripide : elle les fait chanter, danser, et parfois même dériver vers des polyphonies façon chant corse à la I Muvrini, qui viennent ouvrir des respirations dans cette fresque aussi intense que fantasque. Les quatre artistes enchaînent les incarnations avec énergie, multipliant les performances et les répliques toujours plus absurdes et comiques. De ce tourbillon « mystique mais pas très catholique » montre une vraie envie de convoquer l’universel et le politique à travers une esthétique de cabaret pleinement assumée et caricaturale. Les Mauvais Élèves maîtrisent leur jeu et font de la scène un objet engagé entre chemin de libération et festivité olympique un peu foutraque.

Isaure Do Nascimento