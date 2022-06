Hélène Larrouy met en scène L’être recommandé de Sébastien Osmont

Arti cherche à nous émouvoir et à nous faire rire. Dans L’être recommandé, ce personnage interprété par Sébastien Osmont se livre à travers ses questionnements intimes, ses troubles, ses singularités… En toute simplicité et avec une volonté farouche de partage.

« L’être recommandé tente de remettre en avant l’humain, l’amour de l’autre et la solidarité. J’avais envie de raconter une histoire de vie simple en créant un personnage tendre, sincère et généreux, un personnage qui, par sa naïveté, change le monde, tout en restant très réaliste. L’être recommandé a pour objet de poser un regard sur les êtres sans importance qui, pourtant, véhiculent de l’empathie. Ils n’ont ni envie de nuire, ni envie d’avoir du pouvoir et de s’en servir. Ce sont des êtres dont le but, dans l’existence, est de partager de belles choses. Arti fait partie de ces personnes-là. Il s’agit d’un “artiste feutriste”, c’est-à-dire un artiste qui, étant resté un grand enfant rêveur, n’a jamais osé s’attaquer à la peinture.

Un homme inclassable et décalé

Ce qui me touche le plus chez cet homme inclassable et décalé, c’est son ingénuité, ainsi que sa volonté de chaque instant d’embellir les choses, de mettre un peu de couleur dans le petit monde qui l’entoure. Il est à la fois solitaire et très en lien. Il est marqué par son histoire en dehors du temps et des normes. Arti est humble, sensible et gentil, terme souvent péjoratif qui, en ce qui le concerne, représente vraiment une valeur forte. Sa douceur nous touche aux tripes et au cœur, elle nous fait rire… On m’a souvent dit qu’il faisait penser au facteur de Jacques Tati, dans Jour de fête. Ce personnage est né de mon expérience de clown. Il a beaucoup de générosité et une énorme envie d’aller mieux. Et si possible à deux… ! Je le fais vivre en mettant en avant ses défauts et ses tares qui deviennent, malgré lui, un ouragan de tendresse et de joie contagieuse. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat