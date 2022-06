Clément Marchand met en scène sa pièce Frère(s)

Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume Tagnati, complices au plateau depuis vingt ans, interprètent l’histoire de Maxime et Emile, deux apprentis cuisiniers dans le monde de la haute gastronomie.

Amitié puissante et joyeuse à quinze ans, au temps du CAP cuisine et des humiliations des profs qui se prennent pour des chefs et se comportent comme des brutes, Maxime et Emile voient leurs liens peu à peu s’abîmer, à mesure qu’ils découvrent l’univers cruel « des restaurants gastronomiques où pour survivre il faut devenir une machine ». Comment trouver sa voie et conserver ses amis dans un monde où l’ambition est solitaire et exclusive ? « Toutes les amitiés ne se ressemblent pas. Celle que nous racontons est masculine, dans un milieu encore très masculin. On la voit évoluer au fil des années : tour à tour complices, pudiques, violents, nous suivons leurs choix, leurs doutes et leurs joies. », disent les deux comédiens.

Le goût des autres

« Nous avons été séduits par l’univers de la haute gastronomie : son exigence, ses valeurs transmises parfois dans la dureté, sa dimension créative, le plaisir des sens, la hiérarchie forte régnant dans ce milieu, comme un concentré de notre société. » ajoutent Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume Tagnati, qui ont confié la réécriture de leur projet initial de théâtre immersif à Clément Marchand. Comédiens, musicien, auteur, chorégraphe, metteur en scène, scénographe et créateur lumière ont trouvé ensemble au plateau un langage commun qui permet d’enrichir et d’éclairer le parcours émotionnel des personnages.

Catherine Robert