Les Eclats terrestres de la Cie Le Sixièmétage visent juste

Jeff Bizieau et Pascal Renault, à la tête de la Cie Le Sixièmétage, marient danse, théâtre et arts visuels pour Éclats terrestres, une fable écologique percutante.

Il y a ces deux créatures aux cous et fronts ornés de structures tubulaires qui exécutent une danse athlétique sur un parterre de nénuphars de paille. Cet homme aux mouvements larges, souples et organiques, qui déverse un lourd sac de charbon-mousse sur le sol. Cet être mi-femme mi-animal à la longue queue de sable qui, de noir en noir, prend des poses combatives. Ces deux présences courbées qui déposent de lourdes pierres sonores et cette autre, divinité au corps sombre et pailleté, à l’imposante coiffe de paille, à la grâce féline et aux doigts sinueux, qui les organise dans un rituel précis. Il y a enfin ces trois reines aux crinolines et châles de papier blanc crissant, aux doigts finis de rouge tels des allumettes, qui paradent, raides, comme glissant, puis en guise d’épilogue ce let’s dance chanté par un roi déglingué à l’armure d’écorce, très rock, qu’entourent trois trublions aux troncs faits d’herbe verte.

L’écologie en sept tableaux poétiques

En sept tableaux, la compagnie Le Sixièmétage dessine une fable écologique qui fait mouche et dans laquelle chorégraphie, musiques (signés Jeff Bizieau), poésie (très beaux textes de Pascal Renault à qui l’on doit également la mise en scène) et arts visuels s’épousent avec fluidité. Elle dessine des paysages merveilleux avec lesquels font corps des créatures aussi étranges que séduisantes. Puis, après qu’elle nous a charmés, ses deux dernières scènes nous mettent en alerte et percutent la réalité de cet Avignon trop chaud sur lequel sont venues se répandre les cendres du massif de la Montagnette s’enflammant dans le voisinage.

Delphine Baffour