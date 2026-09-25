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Danse - Gros Plan

« Born to be a live » 2026, entre artistes confirmés et talents émergents

« Born to be a live » 2026, entre artistes confirmés et talents émergents - Critique sortie Danse Reims Le Manège scène nationale-Reims
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Région / Le Manège / Festival

Publié le 25 septembre 2026 - N° 347

Pour sa 11ème édition, le festival Born to be a live du Manège se réinvente et s’écrit entre spectacles d’artistes confirmés et afters concoctés par des talents émergents ou amateurs. Que la fête commence !

Cabaret, cirque, théâtre, danse, drag, chanson, le festival Born to be a live est toujours plus multidisciplinaire. Dans le Théâtre du Manège, le drag king Charlie d’Emilio mêle chanson et danse pour mieux se lancer, seul en scène, dans une quête identitaire aussi drôle qu’émouvante. Entre danse et théâtre, les inénarrables Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna donnent vie avec la finesse et l’entrain qu’on leur connait aux amours clandestines unissant une concierge à une femme de ménage. Emmenée par Michelle Tshibola, la troupe de Vénus noire propose un cabaret afro-queer dans lequel « les corps noirs et queer cessent d’être des objets du regard pour devenir les sujets de leurs propres récits ». L’irrévérencieux Ludor Critik donne une « clownférence » déjantée dans laquelle il revisite 464 années de son art. L’élégant et flamboyant Olivier Normand enfin, reprend les atours de son double Vaslav pour un tour de chant qui navigue entre Monteverdi et Gainsbourg, Nirvana et Brigitte Fontaine, et explore non sans humour la fluidité de genre.

Casser La Baraque !

Mais Born to be a live est aussi toujours plus convivial. Ainsi, après chacun des spectacles, le public est invité à festoyer dans un after à La Baraque, lieu éphémère spécialement créé pour l’occasion. Le collectif queer Freaksyndicat, les amateurs rémois de Sacré Burlesque, Abyce, auto-proclamée « pute morte de France, cauchemar des bourgeois·es » et la slameuse Lucie Joy, la chanteuse pop Melba ou encore les participants du Club Cabaret, projet participatif initié par le Manège, sont tour à tour à la manœuvre.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Born to be a live
du jeudi 5 novembre 2026 au samedi 14 novembre 2026
Le Manège scène nationale-Reims
2 boulevard Général Leclerc, 51100 Reims

Tél. 03 26 47 30 40.

www.manege-reims.eu/born-to-be-a-live-2026

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