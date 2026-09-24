Dans une soirée intitulée As We Are, la grande Germaine Acogny reprend son beau solo dédié à Joséphine Baker, et Gregory Maqoma lui donne la réplique en célébrant la fougue de la jeunesse africaine.

La saison dernière, Germaine Acogny créait du haut de ses 81 printemps Joséphine au Théâtre des Champs-Élysées. L’ancienne « fille spirituelle » de Maurice Béjart y apparaissait souveraine, rendant un hommage intime et politique à la Baker, la danseuse autant que la militante antiraciste, la chanteuse autant que la résistante. Elle reprend aujourd’hui ce solo en lui adjoignant, dans un programme intitulé As We Are, une pièce commandée au chorégraphe Gregory Maqoma.

Un dialogue entre générations

Pour répondre à son illustre ainée, le chorégraphe sud-africain convoque dans Bantu – « Le peuple » douze danseuses et danseurs issus de sa compagnie mais aussi de la fameuse École des Sables sénégalaise créée par la franco-béninoise. Unissant leurs différentes pratiques et rêvant d’abolir les frontières, il met en scène dans un tourbillon d’énergie aussi chamarré qu’effréné la fougue et le sentiment d’urgence de la jeunesse africaine, célèbrant la force et la beauté de la vie.

Delphine Baffour