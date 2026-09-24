Avec LET’S GO ! Fauve Hautot et Romain Guillermic inaugurent l’aventure de leur compagnie SAME BUT DIFFERENT, qui fait de la différence leur étendard. Une création qui a de l’allant.

Fondée en 2025 par Fauve Hautot et Romain Guillermic, la compagnie SAME BUT DIFFERENT fait ses premiers pas avec LET’S GO !, un spectacle qui revendique l’hybridation comme principe fondateur. À l’image de ses créateurs, dont les parcours semblent appartenir à des univers éloignés, la pièce s’affranchit des catégories pour faire dialoguer les esthétiques et les générations. Connue du grand public pour son parcours dans la danse sportive et son exposition médiatique, Fauve Hautot croise ici l’univers de Romain Guillermic, alias Skips, figure majeure de la danse électro passée par les scènes contemporaines, le cinéma et les cultures urbaines. Leur rencontre, remarquée lors des Jeux olympiques de Paris 2024 puis dans plusieurs projets communs, trouve aujourd’hui son prolongement naturel dans cette première création d’envergure. Sur scène, neuf danseuses et danseurs aux trajectoires singulières composent une communauté éphémère.

Énergie + Steadycam = Immersion

Chacun apporte son propre vocabulaire, son histoire corporelle et son rapport au mouvement. Loin de chercher l’uniformité, le spectacle fait de ces différences la matière même de son écriture chorégraphique. Hip-hop, électro, danse contemporaine, influences théâtrales ou gestes issus de la danse de salon cohabitent dans un flux continu où les frontières stylistiques s’estompent. L’une des particularités de LET’S GO ! réside dans son dialogue avec le cinéma. Parmi les interprètes figure un opérateur steadycam qui capte l’action au plus près des corps. Ce dispositif renforce le caractère immersif d’un spectacle conçu comme un espace de circulation des regards autant que des énergies. Sous son titre volontariste, LET’S GO ! affirme ainsi une conception ouverte de la danse. Plus qu’une démonstration de virtuosité, la pièce célèbre le plaisir de créer ensemble, la richesse des singularités et la possibilité de construire un langage commun. Soit l’ambition même de SAME BUT DIFFERENT : faire du rassemblement un véritable moteur de création.

Agnès Izrine