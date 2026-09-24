Avec Monday, le chorégraphe néerlandais Arno Schuitemaker imagine un renversement vertigineux : et si les conséquences apparaissaient avant les actions qui les provoquent ?

Interprétée par quatre danseurs, la pièce déroule un temps inversé où les interprètes dansent et chantent à rebours, comme si l’avenir faisait déjà retour dans le présent. Au fil du spectacle, une structure de pierres s’élève sur scène. Elle fait écho à l’Épitaphe de Seikilos, la plus ancienne composition musicale complète parvenue jusqu’à nous, gravée dans la pierre il y a près de deux mille ans. Le compositeur Aart Strootman en réinvente les motifs dans une partition électronique traversée de sons inversés et de voix en direct. Les pierres deviennent alors davantage qu’un élément de décor : elles matérialisent les traces laissées par nos choix et les structures dont nous héritons sans toujours les remettre en question. En faisant de la conséquence un point de départ, Schuitemaker invite à regarder le présent depuis ce qui reste à venir. Non pour réécrire le passé, mais pour rappeler qu’il est encore possible d’infléchir la suite.

Agnès Izrine