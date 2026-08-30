« Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) » de Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
Théâtre de l’Atelier / Conception Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
Publié le 30 août 2026 - N° 346
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau, alias les pjpp, auscultent conversations futiles et situations anodines dans un théâtre de mots et de gestes hilarant et délicieux.
Il y a cet ami qui nous bassine avec ses problèmes domestiques et qui de digressions en digressions raconte sa vie dans un torrent de mots que nul ne peut contenir. Cet autre qui au restaurant ou dans la salle d’attente prend à partie des inconnus. Celui qui aiguise un peu trop son esprit de contradiction et celui qui nous entretient des heures sur le pas de la porte. Ou même celui qui nous met mal à l’aise à force de rabaisser sa femme lors d’un dîner. De ces scènes anodines mille fois rencontrées, les chorégraphes et interprètes Claire Laureau et Nicolas Chaigneau font un théâtre de paroles et de gestes absurde, poétique et hilarant.
Mille épisodes vécus
Accompagnés sur scène de deux comparses, Julien Anthonady et Marie Rual, avec en alternance Capucine Baroni qui remplace Claire Laureau, ils se moquent avec bienveillance et autodérision de ces situations quotidiennes, de nos conversations un peu niaises, leur gestuelle en disant aussi long que leurs mots. Chantant, parlant, reconfigurant chaque fois le plateau, ils enchaînent les saynètes à toute berzingue, et l’on reconnait avec délectation, et un certain embarras parfois, mille épisodes vécus. Alors, les galets au Tilleul, sur cette plage d’un village près d’Etretat, sont-ils vraiment plus petits qu’au Havre ? Parce que franchement, l’océan ne va pas trier les galets, si ? Réponse dans cet OVNI théâtral et chorégraphique, tout en finesse et précision.
Delphine Baffour
A propos de l'événementLes galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable)
du samedi 19 septembre 2026 au samedi 14 novembre 2026
Théâtre de l’Atelier
1 place Charles Dullin, 75018 Paris
mardi, mercredi, vendredi à 21h, dimanche 21 septembre à 17, relâche les lundis, jeudis et dimanches (sauf le 20), les 22, 23, 26 septembre, les 2, 13, 14, 27, 28 octobre, les 6, 10 et 11 novembre. Tél : 01 46 06 49 24. Spectacle vu au 11• Avignon, Avignon Off 2022. Durée : 1h.