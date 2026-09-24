Josépha « Princess » Madoki, reine du waacking et l’une des chorégraphes les plus en vue de sa génération, investit le 13e Art avec deux créations emblématiques de sa compagnie : HAUTE COUTURE et D.I.S.C.O.

Fondatrice du premier collectif de Waacking français Ma Dame Paris et de l’événement parisien All Europe Waacking Festival, rendez-vous devenu incontournable de la scène européenne de waacking, Josépha Madoki a participé en tant qu’assistante à l’opéra rock STARMANIA de Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphié le Roméo et Juliette de Thomas Jolly à l’Opéra Bastille, réglé un des tableaux de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, et récemment créé une pièce aux côtés de Maud Le Pladec pour le Ballet de Lorraine. Le 13e Art nous propose aujourd’hui de (re)découvrir deux pièces emblématiques de sa compagnie.

Du défilé de haute couture à la nuit de clubbing

Dans HAUTE COUTURE, huit danseurs et danseuses réinventent avec brio l’art du défilé, faisant de la scène un catwalk, avec des vêtements de denim upcyclé signés Mario Faundez, et fort d’une gestuelle flamboyante des motifs d’empouvoirement, dans lesquels chacun déploie avec exubérance toute sa singularité au-delà des genres. La partition électro imaginée par Naajet mêle pulsations et fragments de voix issus de l’histoire de la mode. Dans D.I.S.C.O., première pièce créée pour sa compagnie juste après le confinement, la princesse du waacking nous invite avec neuf interprètes et une D.J. à une nuit de clubbing débridée, à une fête qui célèbre la vie et la joie des retrouvailles. Bande son adossée à des mouvements de bras emphatiques et des poses de star, la partition musicale puise dans le répertoire disco, celui-là même sur lequel fut créé le waacking.

Delphine Baffour