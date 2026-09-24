La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°346
septembre 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Gros Plan

Josépha Madoki, reine du waacking, présente « HAUTE COUTURE » et « D.I.S.C.O. »

Josépha Madoki, reine du waacking, présente « HAUTE COUTURE » et « D.I.S.C.O. » - Critique sortie Danse Paris Le 13e Art
©HAUTE COUTURE de Josépha Madoki © duylaupix
HAUTE COUTURE de Josépha Madoki © duylaupix

Le 13e Art / Chor. : Josépha Madoki

Publié le 24 septembre 2026 - N° 347

Josépha « Princess » Madoki, reine du waacking et l’une des chorégraphes les plus en vue de sa génération, investit le 13e Art avec deux créations emblématiques de sa compagnie : HAUTE COUTURE et D.I.S.C.O.

Fondatrice du premier collectif de Waacking français Ma Dame Paris et de l’événement parisien All Europe Waacking Festival, rendez-vous devenu incontournable de la scène européenne de waacking, Josépha Madoki a participé en tant qu’assistante à l’opéra rock STARMANIA de Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphié le Roméo et Juliette de Thomas Jolly à l’Opéra Bastille, réglé un des tableaux de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, et récemment créé une pièce aux côtés de Maud Le Pladec pour le Ballet de Lorraine. Le 13e Art nous propose aujourd’hui de (re)découvrir deux pièces emblématiques de sa compagnie.

Du défilé de haute couture à la nuit de clubbing

Dans HAUTE COUTURE, huit danseurs et danseuses réinventent avec brio l’art du défilé, faisant de la scène un catwalk, avec des vêtements de denim upcyclé signés Mario Faundez, et fort d’une gestuelle flamboyante des motifs d’empouvoirement, dans lesquels chacun déploie avec exubérance toute sa singularité au-delà des genres. La partition électro imaginée par Naajet mêle pulsations et fragments de voix issus de l’histoire de la mode. Dans D.I.S.C.O., première pièce créée pour sa compagnie juste après le confinement, la princesse du waacking nous invite avec neuf interprètes et une D.J. à une nuit de clubbing débridée, à une fête qui célèbre la vie et la joie des retrouvailles.  Bande son adossée à des mouvements de bras emphatiques et des poses de star, la partition musicale puise dans le répertoire disco, celui-là même sur lequel fut créé le waacking.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

HAUTE COUTURE et D.I.S.C.O.
du mercredi 28 octobre 2026 au samedi 7 novembre 2026
Le 13e Art
Place d’Italie, Centre Commercial Italie2, 75013 Paris

HAUTE COUTURE, du 28 au 31 octobre à 19h.

D.I.S.C.O., du 4 au 7 novembre à 19h.

Tél. : 01 48 28 53 53. Durée : 1h.

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
54100abonnés
5367abonnés
article suivant

Le portrait pas cliché de Bouchra Ouizguen
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire