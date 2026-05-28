Avec sa mise en scène de La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, Philippe Person nous invite dans l’intimité de la famille Wingfield, au cœur de l’Amérique des années 30.

Chez les Wingfield, la solitude et la tristesse règnent en maîtres. Depuis longtemps, le père a quitté l’appartement exigu de Saint Louis où vivent Amanda, la mère, et ses deux enfants Tom et Laura. La première traverse une crise existentielle que n’arrangent pas d’importantes difficultés financières. Le fils se rêve écrivain mais est contraint de travailler dans un magasin de chaussures afin de maintenir la famille à flot, et la fille neurasthénique et boiteuse passe son temps à errer dans la ville et à contempler les figurines d’animaux en verre qu’elle collectionne – c’est sa « ménagerie ». En s’emparant dans la traduction d’Isabelle Famchon de cette pièce qui fit le succès de son auteur Tennessee Williams en 1944, Philippe Person met au présent des misères passées, traversées par d’aveuglants instants de beauté.

Un drame en clair-obscur

Afin de faire exister cette famille « au plus près de la chair des personnages », Philippe Person opte pour une esthétique « expressionniste » telle que l’auteur l’appelait de ses vœux. Plongés dans un clair-obscur qui fait planer un mystère, une inquiétude sur le décor aux allures quotidiennes, les comédiens Florence Le Corre (Amanda), Alice Serfati (Laura) et Blaise Jouhannaud (Tom) s’acheminent vers un drame. L’entrée en scène de Jim (Antoine Maabed), invité par Amanda dans l’espoir de le rendre amoureux de sa fille, accélère le processus de désagrégation du foyer. L’amour, dans La Ménagerie de verre, n’est pas une option.

Anaïs Heluin