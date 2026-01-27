Pour ses débuts dans la mise en scène lyrique, Ralph Fiennes propose dans Eugène Onéguine un condensé de vision traditionnelle. À la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Paris dont il deviendra le directeur musical à partir de 2028, Semyon Bychkov fait chanter dans ses moindres détails la partition de Tchaïkovski.

Dix-huit ans après la relecture fiévreuse de Dmitri Tcherniakov dans le cadre d’une tournée du Bolchoï, l’Opéra de Paris – qui avait repris le spectacle de Willy Decker créé en 1995 pour deux séries de représentations en 2010 et 2017 –, fait avec la nouvelle production d’Eugène Onéguine commandée à Ralph Fiennes un retour à ce que la tradition peut avoir de plus illustratif. L’acteur et réalisateur britannique s’est associé à Michaël Levine, l’un des fidèles comparses de Robert Carsen. Si on retrouve les feuilles d’automne, les chutes de neige et les troncs des décors qu’il avait créés pour la vision épurée de l’ouvrage de Tchaïkovski signée par le metteur en scène canadien, la symbolisation a laissé la place, sous les lumières placides d’Alessandro Carletti, au papier peint pixelisé – une forêt couleur sépia pour la campagne ou des façades rococo au palais de Grémine. Il n’est pas jusqu’aux costumes d’Annemarie Woods qui ne cèdent aux clichés amidonnés des films historiques hollywoodiens. Il ne faut pas demander davantage d’exploration psychologique dans une direction d’acteurs littérale, qui, si elle permet de donner un coup de projecteur inhabituel sur les répliques d’un Lieutenant faisant office de maître de cérémonie pour la fête de Tatiana, fige souvent les personnages dans des stéréotypes de posture lyrique, à l’exemple des adieux de Lenski aux allures d’air de concert – et dans lesquels Bogdan Volkov, qui fait ses débuts à l’Opéra de Paris, laisse épanouir une plénitude de moyens peut-être un peu trop grande pour l’incarnation de la mélancolie du poète, à l’aube du duel avec son ami.

Une direction musicale précise et généreuse

Dans le rôle-titre, Boris Pinkhasovich se révèle d’une banalité dans la robustesse du timbre et dans l’expression qui pourrait être intéressante si elle faisait ressortir la vacuité du dandy décrit par Pouchkine. Ruzan Mantashyan offre une Tatiana soignée, à défaut de restituer toute la complexité des émotions de l’épouse d’un Grémine résumé par Alexandre Tsymbalyuk à la carrure d’une basse qui maîtrise l’ensemble de sa tessiture. Marvic Monreal assume l’insouciance d’Olga, jadis chantée par Elena Zaremba, qui aujourd’hui endosse la bienveillance de la nourrice Filipievna, aux côtés de Madame Larina, joli emploi de caractère pour Susan Graham au soir de sa carrière. Peter Bronder s’attarde avec une relative gourmandise sur l’exotisme français des couplets de Monsieur Triquet, applaudis par la foule d’invités qui compte parmi les utilités dramatiques du chœur au fil de la soirée, préparé avec plus d’homogénéité que de relief théâtral par Ching-Lien Wu. Sous la direction ample de Semyon Bychkov, les pupitres de l’Orchestre de l’Opéra de Paris font chatoyer les détails de la partition de Tchaïkovski avec une délectable précision aux accents parfois prosaïques. Ce lyrisme nourri quoiqu’un peu lisse signe la victoire d’une générosité symphonique avec une phalange à son meilleur que, lors des saluts, le chef et directeur musical à partir de 2028 fait monter sur scène.

Gilles Charlassier