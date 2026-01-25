Sous la direction de Kaspars Putniņš, le choeur accentus en formation chambriste interprète un florilège de la quintessence du corpus romantique germanique signé Brahms et Schumann.

L’œuvre vocale de Brahms compte plus d’une soixantaine d’opus. Dans les pièces pour chœur a cappella, la maîtrise de la polyphonie fait rayonner une symbiose entre la musique et les vers des poètes romantiques : Brentano, Müller, et Macpherson dans les Trois chants op. 43, tandis que Rückert, Kalbeck et Groth nourrissent l’intense nostalgie des cinq numéros de l’opus 104. L’œuvre chorale de Schumann compte plusieurs romances et ballades, formes affectionnées par le Romantisme allemand, et des pages plus ambitieuses comme les Quatre chants pour double choeur op.141. Quant au recueil Les Amours du poète de Heine, il a inspiré à l’auteur des Scènes d’enfants l’un des sommets du répertoire. Des seize lieder écrits pour voix masculine, Kaspars Putniņš en dirige quatre ainsi que deux des douze poèmes de Eichendorff des Liederkreis op.39, arrangés par Gottwald pour chœur de chambre.

Gilles Charlassier