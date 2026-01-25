La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Classique / Opéra - Agenda

Pages chorales de Brahms et Schumann sous la direction de Kaspars Putniņš avec le choeur accentus - Critique sortie Classique / Opéra Boulogne-Billancourt Auditorium de La Seine Musicale
Légende : Le choeur accentus Crédit : Benoîte Fanton

La Seine Musicale / Théâtre de la Ville / Musique vocale

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Sous la direction de Kaspars Putniņš, le choeur accentus en formation chambriste interprète un florilège de la quintessence du corpus romantique germanique signé Brahms et Schumann.

L’œuvre vocale de Brahms compte plus d’une soixantaine d’opus. Dans les pièces pour chœur a cappella, la maîtrise de la polyphonie fait rayonner une symbiose entre la musique et les vers des poètes romantiques : Brentano, Müller, et Macpherson dans les Trois chants op. 43, tandis que Rückert, Kalbeck et Groth nourrissent l’intense nostalgie des cinq numéros de l’opus 104. L’œuvre chorale de Schumann compte plusieurs romances et ballades, formes affectionnées par le Romantisme allemand, et des pages plus ambitieuses comme les Quatre chants pour double choeur op.141. Quant au recueil Les Amours du poète de Heine, il a inspiré à l’auteur des Scènes d’enfants l’un des sommets du répertoire. Des seize lieder écrits pour voix masculine, Kaspars Putniņš en dirige quatre ainsi que deux des douze poèmes de Eichendorff des Liederkreis op.39, arrangés par Gottwald pour chœur de chambre.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

le choeur accentus
du mercredi 11 février 2026 au mercredi 11 février 2026
Auditorium de La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

à 20h. Tél. 01 74 34 53 53.

Théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt, 2 place du Châtelet 75004 Paris. Le 15 février à 15h. Le 23 novembre à 15h. Tél.: 01 42 74 22 77.

 

