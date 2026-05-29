Magalie Tronchet, tel est le nom de clowne de Zoé Bourdaud, qui présente à la Factory son premier spectacle, Magalie Tronchet Brise La Glace. Un solo qui s’appuie sur l’histoire du film Titanic, et sur les émotions – fortes – que traverse son personnage à la sensibilité à fleur de peau.

Zoé Bourdaud a commencé sa vie professionnelle dans l’audiovisuel, après une formation de montage vidéo. C’est en assistant à un cours public de l’école du Samovar à Bagnolet qu’elle tombe dans la fascination de cet art si particulier. « J’ai été complètement subjuguée », confie Zoé Bourdaud, qui s’inscrit d’abord aux cours du soir. Puis arrive le Covid, et la jeune femme passe les auditions et est reçue dans le cycle de formation complet de l’école. Commencent deux années remplies d’apprentissages des mois de travail qui finissent par porter leurs fruits : « À un moment donné il y a quelque chose qui s’est dessiné, et c’était ma clowne, Magalie Tronchet. » Zoé Bourdaud précise : « C’est une clowne très propre sur elle, elle a deux couettes bien droites, il n’y a pas grand-chose qui dépasse, parce qu’à l’intérieur je dirais que ça dépasse beaucoup ! »

Des émotions qui submergent

C’est à l’école que naît le solo qui devient le spectacle d’une heure qui sera présenté à La Factory : « Mon solo de fin d’année portait sur Titanic, parce qu’un jour en cours avec mon Mélodica j’ai joué l’air du film, avec beaucoup de tristesse, et cela a fait rire tout le monde. » S’ensuivent plusieurs années de recherche qui permettent de passer d’un solo de 5 minutes à une forme de 30 minutes puis une heure. En filigrane, le spectacle interroge la légitimité de la femme à prendre la place, et certaines inégalités sociales. « Si le public ne souhaite pas rentrer dans ce sujet-là, il peut rester en surface et se dire : “Oh, j’ai juste vu une clowne souffler dans un mélodica.” » précise malicieusement Zoé Bourdaud.

Mathieu Dochtermann