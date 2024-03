Résultat d’un projet de territoire mené par le collectif Résonance à Saint-Maur-des-Fossés (94), Horizon 2048 imagine entre documentaire et fiction un idéal de société future.

« En l’inventant ensemble, contribuons-nous déjà à rendre réel le futur ? » C’est avec cette question que la fondatrice du collectif Résonance Marie-Sophie Moret, accompagnée de la comédienne et autrice Rébecca Vaissermann et de la comédienne, violoncelliste et chanteuse Amandine-Dady Alexandre, part à la rencontre d’habitants du quartier des Rives de la Marnes de Saint-Maur-des-Fossés. Avec des enfants placés ou accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, des familles accueillies au Centre d’Hébergement d’Urgence ou encore des élus, des cadres, des employés et des artistes, la compagnie dessine un futur possible, utopique. Au plus près des paroles entendues et partagées, le spectacle Horizon 2048 nous emmène dans un voyage où l’avenir est nourri des combats du présent.

Anaïs Heluin