Spectacle destiné aux enfants de CP/CE1, inspiré des albums de Catharina Valckx, Un conte d’automne raconte la naissance d’une amitié et comment une rencontre peut nous transformer.

Un jour Prune quitte sa maison, avec tente et baluchon sur le dos, et rencontre sur sa route une jeune femme, un peu plus âgée qu’elle. Inspiré de l’univers de Catharina Valckx, autrice franco-néerlandaise de littérature enfantine, Un conte d’automne se présente comme un récit d’apprentissage sur le chemin de l’âge adulte. Oser s’affirmer, avoir moins peur de ses émotions comme de mal faire, voilà qui intéresse petits et grands. Mise en scène par Julien Fišera et portée par les comédiennes Myriam Fichter et Xaverine Lefebvre, l’histoire de ces deux personnages ultra attachants se déploie entre des maisons tout en arrondis, dans un théâtre de proximité où tout se fait à vue. Un spectacle baigné de douceur, d’humour et de fantaisie.

Eric Demey