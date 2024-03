Avec sa troisième création, le Groupe T nous mène à la rencontre d’une petite communauté utopique. Formée d’hommes doux militant pour une écologie radicale, elle pratique un « théâtre de circonstance ».

Le Groupe T a le goût des « communautés ambigües », des groupes qui « sèment le doute ». Née en 2016 de la rencontre de l’auteur Théo Cazau et de la metteure en scène Juliane Lachaut, cette compagnie imagine dans son premier spectacle Together ! une petite société de jeunes et de vieux s’inventant une existence commune dans un EHPAD. Dans Les toits bossus, le clan était fait d’enfants révolutionnaires. À présent, dans Les Garçons qui croient sont très seuls, les autres Garçons sont perdus, il n’y a que des hommes, des hommes blancs qui « tâchent de renoncer à leurs privilèges et de trouver dans une existence recomposée par l’empathie, une nouvelle relation à soi, aux autres, et une nouvelle place dans les écosystèmes ». Écologistes radicaux aux airs de moines franciscains, ces Garçons croient aussi dans les pouvoirs du théâtre. Ils ressemblent en cela au Groupe T, pour qui cet art peut « servir à éclairer les zones de trouble, à mettre en lumière le refoulé social ».

Anaïs Heluin