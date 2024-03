« Daddy », reprise d’un conte noir qui déborde par Marion Siéfert

Son étonnant _jeanne_dark_ nous parlait de la jeunesse par le biais d’une représentation connectée, via Instagram. Marion Siéfert revient à l’adolescence avec un spectacle (offline) aux excès vivifiants. Un conte noir qui investit les sinuosités d’un monde virtuel et révèle une jeune comédienne époustouflante : Lila Houel.

Elle n’a pas 16 ans, mais fait déjà preuve d’une force d’incarnation et d’expression impressionnante. Son nom est Lila Houel. Elle fera, c’est certain, parler d’elle. Elle a été choisie parmi près de 1000 candidates pour interpréter Mara, le personnage central de Daddy, une adolescente de 13 ans manipulée par un prédateur numérique qui a le double de son âge. Cet homme qu’elle rencontre en ligne se prénomme Julien. Il abuse de sa jeunesse et de son innocence, profite de ses rêves de lumière, de son désir de cinéma, de sa volonté de faire exploser les enfermements de sa classe sociale, pour l’entraîner dans les faux-semblants et la liberté factice d’un jeu intitulé Daddy. Au sein de cet environnement digital, tout devient possible. Le virtuel n’est plus vraiment virtuel, il n’y a plus d’avatar, tout s’achète et tout se vend. Les jeunes filles deviennent des valeurs marchandes sur lesquelles des daddys investissent. Ils les flattent, les entretiennent, les utilisent pour les jeter comme des kleenex du jour au lendemain. C’est un univers cynique et cruel auquel donne corps Marion Siéfert dans cette pièce qui creuse de troublantes réflexions sur la construction de l’individu, la parentalité, les conditionnements sociaux, les rapports de pouvoir, la dureté et la complexité de notre temps.

Des monstres et des chimères du quotidien

Cette escapade théâtrale au sein d’un jeu vidéo passe par diverses atmosphères et des registres variés. Elle trace le sillon d’une narration qui prend son temps, qui ne va jamais au plus direct, au plus court, qui s’accorde les obliques et les détours qu’elle estime naturels, sinon nécessaires. Elle nous raconte cette histoire de dominées et de dominants à travers autant de creux que de pleins, autant de sursauts de vérité que d’effets d’ombres portées. En se plongeant dans ce Daddy, on est pris par une vie qui se pare d’artifices parfois inattendus. On emprunte des chemins auxquels on ne s’attendait pas. Et on se retrouve dans des sphères fictionnelles qui brouillent les frontières entre réel et virtuel, tout en ouvrant sur le politique. Des monstres et des chimères du quotidien se dessinent de façon provocatrices, parfois burlesque, avant que ne s’imposent des instants de gravité, de poésie. Marion Siéfert et son complice Matthieu Bareyre signent une pièce qui déconcerte. C’est bien. Dans une société contemporaine qui survalorise le raccourci, l’efficacité, le formatage, le cadre, un tel travail sur les débordements souffle comme un vent de liberté. Ce mouvement d’affranchissement par l’imaginaire est porté par une distribution remarquable (Émilie Cazenave, Lou Chrétien-Février, Jennifer Gold, Charles-Henri Wolff), au sein de laquelle le jeune Louis Peres, dans le rôle de Julien, est lui aussi une révélation.

Manuel Piolat Soleymat