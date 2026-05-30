Clément Vieu incarne avec une énergie virevoltante le célèbre, adulé, controversé et pourtant incompris Walt Disney. Une passionnante réflexion sur les affres créatives et les tortures du génie.

Derrière l’adorable Panpan, le gracieux Bambi et la souris la plus célèbre au monde, on trouve l’homme le plus méconnu de la terre, brillantissime et torturé. Du martinet du père autocrate aux exigences des financiers, du frère frileux à l’épouse délaissée pour sept nains, Walt Disney a dû déjouer bien des embûches avant que ne vienne le succès. Il aurait pu se contenter de creuser le filon animalier des canards grincheux et grands chiens stupides, mais, en 1934, il décide de produire un long métrage d’animation autour de l’histoire de la princesse à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l’ébène.

Entre les ombres et la lumière

Assis à son bureau que l’astucieuse scénographie de Juliette Azzopardi et Jean-Benoît Thibaud transforme au gré du récit, Clément Vieu est un Walt Disney plus vrai que nature, de la fine moustache à l’élégance du costume. La mise en scène de Victoire Berger-Perrin exploite la force narrative du comédien et la décuple grâce au théâtre d’ombre. Du choix de la voix de Blanche-Neige à la personnalité des nains, des dessinateurs à recruter aux hypothèques à consentir, des coloristes à remercier aux livres à consulter pour nourrir l’imagination des scénaristes, Walt se démène, au point de risquer la folie dont tout le monde le soupçonne. Le succès planétaire finit par récompenser l’audacieux. Clément Vieu mime le film après avoir raconté la vie de son auteur : éblouissant !

Catherine Robert