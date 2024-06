Les québécois Alix Dufresne et Étienne Lepage proposent Malaise dans la civilisation, une pièce entre humour absurde et tragédie.

Quatre interprètes déboulent en touristes sur un plateau nu, toutes lumières allumées, et « tour à tour craintifs ou amusés, clownesques ou négligents », explorent scrupuleusement les lieux. Bientôt ils vont se défier, se tester et nous déstabiliser « au rythme de petits accidents ordinaires ». De questions philosophiques posées à l’emporte-pièce en situations improbables se dessine un monde absurde entre cocasse et violence, humour et tragédie.

Un théâtre déconstruit

Écrit par le dramaturge québécois Étienne Lepage et mis en scène à quatre mains avec sa consœur Alix Dufresne, Malaise dans la civilisation déboulonne les conventions sociales et théâtrales, « donne à observer des êtres complexes et captivants qui s’aventurent à la limite des valeurs morales en toute innocence ». Dans un texte au titre éponyme publié en 1930, Sigmund Freud nous explique que les pulsions agressives refoulées par les contraintes sociales se libèrent lorsqu’elles ne sont plus censurées par la conscience morale.

Delphine Baffour