Y’a quelqu’un ?! est un spectacle de clown, un seul-en-scène qui suscite le rire tout en laissant poindre un fond de mélancolie. Hervé Langlois propose là une deuxième version de son spectacle, mis en scène avec la complicité d’Yves Dagenais.

Y’a quelqu’un ?!, c’est une proposition dont le héros est le clown Angélus. La situation de départ devrait être joyeuse : c’est le jour de son anniversaire, et une fête est imminente. Angélus attend. Alors il meuble un peu, en notre compagnie. Mais on se rend assez vite compte qu’il y a comme un problème : personne ne vient, ce qui fait qu’Angélus reste seul, planté là, sur scène. Et on continue d’attendre en sa compagnie. Pour un individu lambda, cela pourrait être déprimant. Mais c’est compter sans les ressources du clown, qui de n’importe quelle micro-situation peut tirer la substance de digressions improbables. Tantôt soliloquant, tantôt déclamant, il meuble ce vide avec une créativité débridée…

Folie débridée et fragilité attachante

Hervé Langlois connaît bien Angélus, qu’il côtoie depuis longtemps : de cette familiarité naissent une maîtrise technique au service du personnage mais surtout une liberté dans sa folie, qu’on ne trouve pas dans tous les spectacles de clown. Y’a quelqu’un ?! touche bien sûr à la peur de l’abandon, au besoin d’être aimé d’autrui, et le spectacle navigue habilement entre le comique et le tragique. Certes, c’est le rire qui l’emporte, mais les failles du personnage affleurent, et c’est ce qui le rend infiniment humain et attachant.

Mathieu Dochtermann