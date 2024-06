Cette deuxième création de la jeune compagnie fribourgeoise Teatro La Fuffa, co-fondée par Saskia Simonet et Filippo Caparella, a reçu un formidable accueil public et critique lors de sa création en Suisse. Entre théâtre physique et commedia dell’arte, la pièce s’empare, entre autres, du thème sensible du passage de l’enfance à l’adolescence.

L’intrigue se noue autour de la fête d’anniversaire d’Alice ; elle va fêter ses quinze ans. Elle rêve pour elle-même d’un autre avenir, loin de la roulotte installée au cœur d’une fête foraine, héritage d’un lointain parent. Son père, Bernard, comptable du parc d’attractions, peine à masquer que les affaires se délitent et s’entraîne en secret pour devenir danseur de tango. La mère, Mathilde, enfermée dans mille regrets, voit dans l’événement en préparation, l’occasion de prendre une revanche sociale, de « se faire voir », en reprenant le contrôle de son existence. Lors de la fête, un événement déclencheur mettra en lumière ces contradictions entre le réel et les aspirations personnelles, entre les contraintes extérieures et l’imaginaire, remettant en question le pouvoir parental.

Différents styles de jeu

Riches de formations polyvalentes à l’Accademia Teatro Dimitri et à la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, deux grandes écoles d’art dramatique, les deux membres fondateurs de la compagnie travaillent dans leurs créations différents niveaux de jeux et genres théâtraux. Comme ils l’indiquent, ils aiment « à mélanger différents styles et modes de narration, tels que le dialogue, la poésie, la musique, le jeu au micro, l’improvisation et aussi, simplement, la danse des corps en action ». La scénographie fait le choix d’être plus suggestive qu’illustrative avec « des éléments de décor qui se transforment au gré du jeu des comédiens et des états d’âme des personnages ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens