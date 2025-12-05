Première en France. Dans le sillage de son théâtre d’une élégante délicatesse où le vécu se teinte d’onirisme, Alain Batis crée une pièce de l’auteur norvégien Tarjei Vesaas (1897-1970). Grâce à une mise en scène et un écrin sensoriel subtils, à l’interprétation précise de quatre jeunes talents prometteurs, l’écriture révèle son amplitude, mais aussi son humanité.

Même lorsqu’il explore des sujets ancrés dans le réel, comme Des Larmes d’eau douce (2022) sur les maltraitances des enfants et la cupidité humaine ou L’Enfant de verre (2023) sur les violences intrafamiliales, le théâtre d’Alain Batis et de sa compagnie La Mandarine Blanche ne se départ jamais d’une élégante délicatesse, d’une forme de beauté attentive, d’onirisme qui laisse affleurer l’invisible. Faisant preuve de ces mêmes qualités, Pluie dans les cheveux de Tarjei Vesaas marque une nouvelle étape dans la quête artistique de La Mandarine Blanche, en initiant un cycle de créations autour des écritures nordiques. Il n’est guère étonnant qu’Alain Batis, metteur en scène à l’écoute de l’indicible, de l’inconscient, se sente en affinité avec cet auteur de l’ineffable, romancier et poète, pressenti pour recevoir le prix Nobel l’année de sa mort, en 1970. La pièce met en scène un quatuor d’adolescents lors de la fête du printemps à l’occasion d’un bal en lisière de forêt, bal qui demeure quasi hors champ, mais dont on entend la musique. C’est au sein d’une forêt de troncs suspendus que se déploie la fable, une forêt conçue par la scénographe Sandrine Lamblin, sculptée par les lumières de Nicolas Gros, tandis que la musique live de Guillaume Jullien accompagne l’errance nocturne des jeunes. Lors de la belle scène inaugurale, les quatre protagonistes s’éveillent à la scène, à leur art, tels des fantômes imaginaires devenant personnages.

Une bruine imperceptible et agissante

En proie aux émois de l’adolescence, oscillant entre exaltation et peur de leurs propres émotions, tous découvrent chacun à leur manière le sentiment amoureux. Après avoir dansé avec Per, Valborg (Romane Wicker) s’échappe de la fête vers la forêt, où la rejoint son ami d’enfance Björn (Yann Malpertu). Valborg rencontre Siss (Victoria Fagot), semblable à une statue hiératique, figée dans l’attente. Puis l’exubérante Kari (Mélina Fagot), amoureuse elle aussi. L’action est quasi inexistante, mais grâce à une direction d’acteur mûrie et à un écrin sensoriel subtil l’errance de ces jeunes en devenir devient une quête poignante. Aujourd’hui comme hier les relations amoureuses sont l’une des grandes affaires de la vie humaine, de celles qui rendent heureux ou malheureux. À un âge où rien n’est enraciné, où quasi tout demeure en suspens, comme la bruine de cette nuit d’été à la fois imperceptible et agissante, c’est un infini de possibles qui se dessinent. La langue, familière mais toujours empreinte d’une touche d’étrangeté qui la décale du réel, n’est vraiment pas facile à apprivoiser. Sans excès, sans facilité, les quatre interprètes issus du conservatoire de Metz-Nancy réussissent à accorder à leur personnage une véritable singularité, à mettre en œuvre un cheminement touchant. La pièce distille un charme qui agit par les mots et au-delà des mots.

Agnès Santi