Paysage #5 / 10 jours avec François Gremaud

Le cinquième Paysage du Maillon est consacré au metteur en scène François Gremaud, occasion de voir cinq de ses spectacles et d’enrichir la découverte avec avant-scène, atelier et rencontres.

Après avoir présenté Giselle… en 2022, et Carmen. en 2024, le Maillon invite François Gremaud en un nouveau paysage miroitant, chatoyant et intelligent, où surgit, selon les mots de Barbara Engelhardt, directrice de la scène européenne de Strasbourg, « la mise en abyme du théâtre, du jeu, de soi, confusion réjouissante, c’est-à-dire génératrice de joie, entre le réel et ce qu’on en dit, entre les mots et les choses ». L’artiste, seul dans Aller sans savoir où et dans Pondre un neuf, ou entouré de ses complices Romain Daroles dans Phèdre !, Victor Lenoble dans Pièce sans acteur(s) et Tiphanie Bovay-Klameth et Michèle Gurtner dans La Magnificité, leur dernière création commune, offre un panorama du travail inventif et puissamment original de la 2b compagny.

Cap au pire !

Chez François Gremaud, « le théâtre devient un territoire du presque, de l’à-peu-près, de l’essayé, pas pu. Mais de l’essayé quand même ! » La lecture performée Pondre un neuf, présentée hors les murs du Maillon, élucide la manière dont la forme de l’œuvre nourrit son fond, en écho au discours de la méthode qu’expose Aller sans savoir où, entre Nietzsche, Vache qui rit, Snoopy, Shakespeare et Héraclite. Dans Phèdre !, Romain Daroles excelle à dire les exclamations de la malheureuse descendante du Soleil, qui paie par ses amours maudites la farce que fit son aïeul à Vénus. Pièce sans acteur(s) fait l’hypothèse d’un théâtre réduit à son plus simple appareil, pendant que La Magnificité louvoie entre le dérisoire et le sublime, à grands renforts de notes adhésives et de brosses… Au cœur de ce bouillonnement savamment orchestré, François Gremaud et les siens multiplient les rencontres avec les spectateurs, pour intensifier encore le plaisir du texte et le ravissement du jeu.

Catherine Robert