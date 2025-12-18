Avec « Hamlet », Ivo Van Hove interroge la violence contemporaine

Pour sa quatrième collaboration avec la troupe de la Comédie-Française, Ivo Van Hove choisit Hamlet. Son adaptation de la plus fameuse des pièces de Shakespeare se recentre sur la figure éponyme pour interroger les ressorts de la violence contemporaine.

Le metteur en scène allemand Ivo Van Hove est en terrain bien connu à la Comédie-Française. Après sa première expérience avec la Troupe en 2016 avec Les Damnés, qui le mène à la Cour d’Honneur du Palais des papes, il monte Électre / Oreste d’après Euripide en 2019 puis Tartuffe ou l’hypocrite en 2023. En retrouvant avec Hamlet certains des comédiens avec qui il a déjà travaillé, l’artiste agit fidèlement à l’esprit de compagnie qui l’anime depuis ses débuts. « Dès ma première mise en scène en 1981, j’étais convaincu que collaborer plusieurs fois avec les mêmes acteurs et actrices ne conduit pas à la complaisance mais offre la possibilité de créer des spectacles qui ne se limitent pas à l’évidence, et qui ouvrent de nouvelles perspectives », dit-il.

Tragédie du langage

En adaptant la pièce de Shakespeare, à partir d’une nouvelle traduction réalisée par Frédéric Boyer, Ivo Van Hove cherche à en révéler « l’aveu intime le plus déchirant, de l’impuissance logée dans la parole jusqu’à la terreur ». Il recentre pour cela la pièce sur sa figure centrale, incarnée par Christophe Montenez, et place d’emblée autour d’elle la troupe de théâtre utilisée pour faire éclater la vérité sur la mort de son père, le roi du Danemark. Il s’agit ainsi de montrer comment Hamlet investit le théâtre et le langage d’un rôle majeur, qu’ils ne sont pas pleinement aptes à tenir. Car le drame d’Hamlet, selon Ivo Van Hove, est « le divorce entre dire et être ». C’est cette séparation qui explique la violence que déploie le protagoniste central, dans laquelle le metteur en scène voit un triste et funeste « signe de notre époque ».

Anaïs Heluin