Le 28ème Festival Baroque Pays du Mont-Blanc investit le territoire alpin et ses églises au fil de 10 concerts balayant la diversité du répertoire baroque.

En ouverture du festival, la Capella de Ministrers explore le répertoire de l’époque de Cervantès. Le 17 juillet, Luanda Siqueira et L’Achéron font redécouvrir les raretés de la diaspora portugaise, dont les pratiques musicales se sont nourries des traditions des terres qu’elle a colonisées en Amérique, Afrique et Asie. Le 19, Daphné Souvatzi et le François Aria Quartet défendent les hybridations avec le flamenco. La Sportelle interprète Bach et Mendelssohn le 11, et L’Assemblée les Cantates du café du Cantor de Leipzig le 15. L’Italie est à l’honneur avec le Stabat Mater de Vivaldi par les Lyonnais du Concert de L’Hostel Dieu le 16, la Résurrection de Stradella avec le contre-ténor Danilo Pastore et Mare Nostrum, et la clôture vénitienne, feu d’artifice confié à deux autres contre-ténor, Carlo Vistoli et Zoltan Darago, aux côtés d’Ophélie Gaillard et son ensemble Pulcinella.

Gilles Charlassier