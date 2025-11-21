Pièce de théâtre gestuel intelligente et inquiétante, Pour votre bien prend pour objet la peur, sonde à la fois son utilisation politique et la fascination qu’elle exerce sur nous, et comment cette émotion baigne toute notre société. Très dialogué, ce spectacle qui emprunte aussi aux arts du geste propose des images fortes au service de sa démonstration.

Tout commence par une porte qui s’ouvre : une femme se trouve confrontée à deux fonctionnaires, Michel.le 1 et Michel.le 2, qui lui annoncent sur un ton jovial venir installer la peur chez elle. Aucune inquiétude à avoir : c’est l’État qui les mandate, c’est pour le bien commun, et puis, « avec les technologies modernes, la peur peut être installée en quelques minutes. » S’ensuivent une série de tableaux qui sont autant de cauchemars hallucinés, des allers-retours entre un réel dystopique aux contours de plus en plus flous et des scènes dignes de films de série B qui fouillent dans les traumas de cette pauvre citoyenne. Des archétypes du folklore et de la culture populaires s’invitent dans le processus, situations tirées de contes – on a droit à une lecture enregistrée du passage le plus sanglant de Barbe Bleue, entre autres – ou personnages de films d’horreur. Ce qui n’exclut pas l’humour, paradoxalement, porté par Michel.le 1 et Michel.le 2 qu’on prend plaisir à voir siroter des cocktails sur la plage ou résister vainement à leur attirance mutuelle.

Faire sourire en même temps qu’interpeller

Pour ce qui est de la forme, Pour votre bien utilise une boîte noire dans laquelle des décors surgissent pour disparaître aussitôt, un monde d’images instables dont les personnages s’échappent pour envahir la salle. La bande son, astucieuse, distille bruits angoissants et voix enregistrées, qui viennent appuyer les trois comédiennes principales dont le jeu corporel sur-expressif est loin d’être muet. C’est moderne, dynamique, généreux. Pour ce qui est du fond, le propos est politique et sociétal : cette peur instillée, on voit ce qu’elle doit à la culture tout entière, à une fascination-répulsion installée dès l’enfance. Dans la réalité, cependant, elle est surtout attisée par les milliardaires devenus patrons de presse, par le mode de fonctionnement des réseaux sociaux. C’est la bonne idée de Pour votre bien : ne pas se laisser enfermer dans une description minutieuse du chaos politique contemporain, mais rester sur un plan fictionnel et métaphorique. En somme, du théâtre réfléchi qui ne tombe pas pour autant dans le travers de l’exposé.

Mathieu Dochtermann