Entre émotion et connaissance, la compagnie Mises en Scène, dirigée par Michèle Addala, invite le public à une visite politique et poétique du musée Vouland, guidée par les mots de Suzanne Joubert.

Comment ce projet s’inscrit-il dans l’histoire de votre compagnie ?

Michèle Addala : C’est une continuité du travail que nous menons au quotidien – ancré et engagé – dans la vie de la cité. Depuis 40 ans, nous mettons en partage avec le plus grand nombre des questionnements intimes et sociétaux : l’amour, le travail, l’avenir, la condition féminine… Ces dernières années, nous avons choisi d’explorer les notions de dedans et dehors. Dans cette perspective, nous nous sommes intéressés aux musées, souvent perçus comme des lieux à distance. Nous avons ainsi investi ceux d’Avignon et de la région pour y développer de nouvelles formes d’expérimentation et de création.

« Ce texte drôle et corrosif est le doux chant d’un désastre. »

Qu’apporte le musée au théâtre ?

M.A. : J’ai proposé comme première approche : que prend-on de la joie de ces lieux ? Comment les collections qui s’y trouvent nous parlent-elles encore aujourd’hui ? Ces questions nous ont ouverts à deux années de recherches pour créer des passerelles, faire « bouger la maison », pour reprendre le titre du spectacle. Avec ces expériences folles – en particulier au Musée Vouland – la vie est entrée dans ces lieux en une exploration joyeuse. Pour une performance pour la Nuit des Musées, j’ai mis en jeu Home Movie de Suzanne Joubert, qui me semblait résonner avec ces espaces singuliers. Le musée m’a paru être alors le juste écrin pour y héberger une adaptation de ce texte pour quatre comédiens.

Que raconte ce texte ?

M.A. : Ce texte drôle et corrosif est le doux chant d’un désastre : quatre personnages unis par le rythme du dire, fragiles et démunis face à une société qui les exclut et un réel qui s’effondre. Ils parlent en marchant, et cherchent une issue à leur condition et à leur enfermement. Avec Yves Fravega, nous avons mené un travail d’adaptation qui propose au spectateur-visiteur une immersion singulière dans des musées, des lieux qui amplifient la théâtralité, la poésie des personnages et du récit. Dans cette forme en déambulation, nous avons voulu superposer deux univers poétiques : le musée, ses étranges guides, et nos quatre personnages en déroute. Avec cette création, nous continuons à interroger, interpeler le monde qui nous entoure, un monde violent, qui exclut, qui divise. Comme le dit Peter Sellars, « c’est ça le théâtre, dire des choses très difficiles, douloureuses, mais avec amour » ; j’ajouterais aussi, avec humour…

Propos recueillis par Catherine Robert