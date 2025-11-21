Trois figures du Théâtre national de Strasbourg (TNS) viennent à la rencontre des publics marseillais. Caroline Guiela Nguyen, Stanislas Nordey et Jean-Louis Martinelli.

Le TNS est l’un des hauts lieux de la décentralisation dramatique. L’autrice et metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen, à sa tête depuis septembre 2023, présente Lacrima, fresque politique sur les contraintes et les exigences du capitalisme contemporain. Stanislas Nordey, qui dirigea le TNS de 2014 à 2023, réenchante la drôlerie de L’Hôtel du Libre-Échange.

De Strasbourg à Marseille

Entre rigueur et fantaisie, cette mise en scène d’une grande exigence de la pièce de Georges Feydeau nous fait voyager dans un univers à la lisière du surréalisme. Jean-Louis Martinelli, qui fut le directeur du TNS de 1993 à 2000, propose une adaptation scénique d’Un Homme sans titre, récit de Xavier Le Clerc qui nous plonge dans la France des années 1960 pour rendre hommage au père de l’écrivain, un immigré algérien. Ce texte d’une grande sensibilité sera interprété par le comédien Mounir Margoum.

Manuel Piolat Soleymat