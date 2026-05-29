Florent Oulkaid et Antoine Le Frère ressuscitent un épisode absurde de l’histoire australienne qui révèle avec humour le rapport inquiétant des hommes à la guerre, à la virilité et au pouvoir.

En 1932, l’armée australienne déclare la guerre à vingt mille émeus, oiseaux robustes de deux mètres de plumes et de pattes, qui saccagent les champs du centre du pays. Cette histoire méconnue est vraie. Presque trop ridicule pour être crédible, elle constitue cependant le point de départ de la pièce, comédie portée par une écriture rythmée et un vrai sens du caricatural. Le spectacle s’organise en séquences courtes, découpées par des mouvements fluides du décor composé de blocs sombres, qui deviennent tout à tour penderie, bureau du ministre, front de guerre, cuisine ou encore quartier général d’une association citoyenne. Les personnages incarnés par Florent Oulkaid et Antoine Le Frère sont nombreux, tous caricaturaux et assez mémorables : Lord Pearce, ministre orgueilleux, le général Meredith, guerrier obsessionnel et incontrôlable, Bob, jeune soldat simplet qui rêve de devenir un héros, Margaret, sa femme qui, elle, est lucide, et les deux militants pacifistes Stanley et Thompson, dont le militantisme s’arrête avant le passage à l’action. Les comédiens jonglent entre les rôles, les accents et quelques improvisations avec une aisance communicative.

Un combat de coqs

Le texte assume totalement son côté décomplexé, parfois même vulgaire. Derrière le rire et le prétexte burlesque du conflit humain-animal, la pièce pose des questions sérieuses : l’obsession humaine de dominer le vivant, la logique d’expansion sur des territoires qui ne nous appartiennent pas, la place des femmes cantonnées à attendre et à se taire. Margaret est la seule à voir clair, à dire, mais personne ne l’écoute. On suit avec intérêt sa trajectoire de femme de soldat résignée qui devient militante. Convoquant simultanément la vulgarité, la virilité toxique, le culte de l’honneur masculin, la démagogie politique et l’industrie du courage fabriqué de la guerre, le dernier dialogue entre Pearce et Meredith est une scène aussi lunaire que troublante de familiarité. À travers cet épisode guerrier saugrenu – que les émeus remportent – la pièce montre exactement comment les discours prédateurs et masculinistes ont toujours fonctionné, hier comme aujourd’hui.

Isaure Do Nascimento