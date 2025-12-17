Mis en scène par Milo Rau, Arne De Tremerie et Olga Mouak puisent dans leur intimité pour créer La Lettre, un spectacle aux éclats de vérité bouleversants.

Entre humour et profondeur sensible, La Lettre entrelace brillamment les lignes de récits personnels, de scènes du répertoire théâtral et d’épisodes de notre roman national. Dans une mise en scène libre et pointue de Milo Rau, Arne De Tremerie et Olga Mouak partent à la rencontre de tous les publics. Entre récits autofictionnels, éclats d’œuvres artistiques et interactions ingénieuses avec les publics, La Lettre éclaire la matière hétérogène d’univers qui s’entrecroisent, se répondent, creusent le domaine de l’intime en dessinant les failles poignantes de l’existence. On est happé par les histoires personnelles d’Arne De Tremerie et Olga Mouak, comédiens à la sincérité troublante qui nous racontent qui ils sont, d’où ils viennent, quelles sont les racines enfouies de leur vocation théâtrale.

Quand exigence et inclusivité font cause commune

Lui, Belge, était très proche de sa grand-mère Nina, présentatrice star de la radio flamande qui aurait adoré jouer La Mouette de Tchekhov, mais aussi voir son petit-fils interpréter cette pièce mythique. Elle, Française d’origines camerounaise et réunionnaise, également marquée par l’une de ses aïeules qui entendait des voix, a toujours rêvé d’incarner la figure de Jeanne d’Arc. La Lettre est l’endroit de tous les possibles, tous les espoirs, toutes les grâces. Les défunts reprennent voix à la faveur d’un programme d’intelligence artificielle. Des spectateurs, sans avoir à bouger de leur siège, lisent des répliques de Tchekhov. La Pucelle d’Orléans renaît à nos yeux et nos oreilles. Un acteur hors du commun exprime toute la force et la fragilité de l’humain en un seul regard, un geste unique, un simple sourire. Sa présence magnétique est le trésor précieux de cette proposition pleine d’humour et de générosité. En fin de représentation, Arne De Tremerie lit une lettre que son arrière-grand-mère a laissée à sa fille, Nina, le jour où elle est partie de chez elle pour ne plus revenir. « Vis ta vie comme une merveille, partage tes dons », écrit-elle. Ces mots nous foudroient. Ils frappent au cœur du spectacle de Milo Rau qui présente d’autres beautés : les voix d’Anne Alvaro et d’Isabelle Huppert qui prennent, elles aussi, part à cette captivante réalisation.

Manuel Piolat Soleymat