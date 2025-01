Abdullah Ibrahim Solotude

C’est toujours un moment unique que d’écouter Abdullah Ibrahim, immense pianiste en solo.

Le solo, Abdullah Ibrahim en a fait une marque de fabrique depuis soixante ans et ses initiatiques Reflections. Sur les scènes du monde entier comme au fil d’une discographie superlative, sa carrière est ainsi ponctuée de ses moments uniques, variations revenant par citations et allusions sur la thématique qui a façonné sa personnalité. Emblématique de cette démarche, The Song Is My Story, un récital « improvisé » lors d’un voyage en Italie aux premiers jours de l’été 2014, tout comme Dreamtime, un rare moment en lévitation, où il revient de réitérations en respirations sur une vie… C’est encore le même enjeu qui habite Solotude, un récital en solitaire où il creuse toujours ce singulier sillon, sans jamais donner l’impression de banalement se répéter. Quant à son titre, il sonne comme une noble révérence à Duke Ellington, son mentor. « Pour tout jazzman, tout musicien, c’est une absolue nécessité d’en passer par Ellington. À partir du moment où vous voulez composer, vous le rencontrerez, lui et Billy Strayhorn. »

Jacques Denis