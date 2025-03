Loïc Guénin, Arthur H et le trio à cordes AnPaPié s’allient pour une expérience sonore unique. Dans une scénographie multiforme, ils font advenir au plateau des paysages, univers volatiles et impalpables, qui nous ramènent à l’aspect transitoire de toute chose.

Arthur H signe et met en voix un texte dont le personnage principal est inspiré par la trajectoire du mousse Narcisse Pelletier. Ce vendéen qui, au XIXème siècle, s’est retrouvé après un naufrage à vivre 17 ans parmi une tribu d’aborigènes en Australie, avant d’être capturé et renvoyé en France. Le changement de repères constant, trouver sa place, savoir partir et revenir, ce sont toutes ces questions que ce récit érige en parabole. Mais le héros d’Arthur vogue sur les courbes de l’espace-temps plutôt que sur la houle du pacifique, explorant des univers nouveaux, prompts à remplacer le nôtre en décrépitude.

« Une esthétique de l’effacement »

Un regroupement autour du son, ses possibilités infinies et sa puissance créatrice d’univers, voilà ce qui fonde ce projet poétique. « Hiraeth » est un mot gallois qui dit le sentiment pour un lieu, un moment, une personne qu’on ne reverra plus de la même façon. Les photographies de Julien Lombardi, tendues sur des cadres de papier derrière les artistes, se font ports d’attache pour notre esprit vagabondant au rythme des expérimentations sonores en direct de Loïc Guénin. Lorsqu’elles glissent, s’illuminent ou s’éteignent, on ressent l’effacement non pas comme une violence, mais comme une impulsion à tout recréer à partir de zéro.

Enzo Janin-Lopez