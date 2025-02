Bharathi Prathap, une chanteuse tout en cordes subtiles.

Qui mieux que l’esthète musicienne Bharathi Prathap pour célébrer la journée de la femme…

Avant de prendre son envol, la native de Bangalore fut ingénieure en électronique, jusqu’à ce qu’elle décide de suivre une tout autre voie : elle choisit le chant, tout un art auquel elle a été initiée dès ses sept ans. Formée aux rigueurs du style carnatique, Bharathi Prathap s’illustre désormais en suivant les méandres de la musique hindoustani, le style ancré au nord de l’Inde qui colle le mieux à sa voix mélodieuse. La voilà pour la première fois en France, bardée de prix et diplômes, mais surtout armée d’une humilité qui en dit long sur sa musicalité. « La musique est un abandon total… donc tout ce qui est présenté est la divinité, et c’est pourquoi c’est sacré… c’est pourquoi cela dure depuis des siècles, et cela durera encore longtemps. » Ite Missa Est.

Jacques Denis